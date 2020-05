Exclusief voor abonnees Ziekenhuisbezoek mogelijk vanaf 2 juni 22 mei 2020

Ziekenhuizen mogen vanaf 2 juni opnieuw bezoekers toelaten. Dat blijkt uit een brief van de FOD Volksgezondheid die VTM Nieuws kon inkijken. Tien weken lang al kan geen enkele patiënt nog visite krijgen, ook al wordt hij of zij niet voor corona behandeld. Het is aan de ziekenhuizen zelf om te bepalen of ze over anderhalve week wel weer bezoek toestaan én hoe ze dat organiseren. Volksgezondheid zegt dat de richtlijnen die aan de psychiatrische ziekenhuizen werden overgemaakt als inspiratiebron kunnen dienen. "Wij zullen de bezoekregeling gefaseerd opstarten", zegt Helena Polfliet, woordvoerster van het AZ Jan Portaels in Vilvoorde. "In het begin zal één persoon mogen komen, nadien wat meer mensen. Maar we zijn nog aan het bekijken hoe we dat precies gaan regelen."

