Ziekenhuis verwelkomt zes tweelingen in één week 19 juni 2019

Heuglijk babynieuws in het ziekenhuis AZ Groeninge in Kortrijk: in een week tijd zijn er zes tweelingen geboren. Ze krijgen alle nodige zorgen op de dienst neonatologie. Twee baby's ontbreken op de foto. "Dat hebben we, denk ik, nog niet eerder meegemaakt hier. Het is een uniek gebeuren", zegt adjunct-hoofdverpleegkundige Carmen Dewaele. "Het is nu wat drukker op neonatologie, maar de dienst kan dat perfect aan." Zes keer dubbel geluk, als dat geen directe weg naar een gelukzalig gevoel is. We wensen de ouders een grote proficiat. (LPS)

