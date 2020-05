Exclusief voor abonnees Ziekenhuis veilt unieke smurfencollectie die het erfde van kankerpatiënte 02 mei 2020

00u00 0

Ruim 3.700 objecten die te maken hebben met de Smurfen: dat is wat kankerpatiënte Monique uit Turnhout bij haar dood in 2019 naliet aan het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. "Monique zag het UZA als haar tweede thuis. Als ze hier moest zijn voor haar behandeling tegen kanker, vertoefde ze hier vaak een hele dag. Toen de notaris ons na haar dood contacteerde, hadden we echt geen flauw idee wat we moesten verwachten", vertelt Lotte Marnef, pedagogisch medewerker van het UZA. Dus werd kunst- en speelgoedexperte Eliane Van Nin erbij gehaald, bekend van het VTM-programma 'Rijker dan je denkt'. "Ik durf zeggen dat dit een unieke collectie is, zowel naar kwantiteit als kwaliteit. Dit is verzameld door iemand die leefde voor haar verzameling en ook wist wat ze deed. Ik schat dat de collectie toch ruim 16.000 euro waard is."

