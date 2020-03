Exclusief voor abonnees Ziekenhuis roept verpleegkundigen terug uit pensioen 18 maart 2020

Het Jessa-ziekenhuis in Hasselt doet een oproep aan verpleegkundigen die de afgelopen vijf jaar met pensioen zijn gegaan om bij te springen indien nodig. "Het is naïef om te denken dat ons niks zal overkomen. Daarom moeten we ons voorbereiden en de juiste maatregelen nemen", zegt Jessa-woordvoerster Lieve Ketelslegers. Intussen heeft één op de tien al positief op de oproep gereageerd. Het ziekenhuis houdt rekening met een ziekteverzuim van 10 à 20% van het personeel. Voorlopig is er nog geen tekort. "Maar we hebben de piek nog niet bereikt in België. En onze mensen leven gewoon thuis en komen in contact met anderen."

