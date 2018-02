Ziekenhuis laat MRI-scanners 22 uur op 24 draaien Annick Grobben

28 februari 2018

05u00 3 De Krant De wachttijden voor een MRI-scan nemen in veel ziekenhuizen dramatische proporties aan. De Genkse campus Sint-Jan van Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) ziet zich zelfs genoodzaakt om zijn twee MRI-toestellen vanaf volgende week 22 uur op 24 te laten draaien, zeven dagen op zeven.

"Zelfs patiënten die al opgenomen zijn, moeten een week wachten op een hersenscan. Dat zijn vooroorlogse situaties", zo klinkt het in het ZOL, dat dringend pleit voor een derde MRI-scanner. "Die hebben we nodig om aan de basiszorg te voldoen."

Toch is de vraag van ziekenhuizen naar méér toestellen geen definitieve oplossing voor het nijpende probleem van de wachtlijsten, meent Geert Villeirs, voorzitter van de Belgische Vereniging voor Radiologie. "Wel moeten we de vraag efficiënter afstemmen op het aanbod."

Villeirs pleit voor de snelle invoering van een systeem dat registreert hoeveel aanvragen voor een CT- of MRI-onderzoek ook effectief nodig en nuttig zijn. "Want daar hebben we in België momenteel geen enkel zicht op. Terwijl zo'n registratie in het buitenland aan het licht heeft gebracht dat 10 tot 30% van de MRI-scans niet conform de richtlijnen is."

Lees in HLN+ waarom het houden van langere openingsuren voor MRI-onderzoeken geen goede oplossing is in de strijd tegen wachttijden. Proef nu vier weken gratis!