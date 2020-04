Exclusief voor abonnees Ziekenhuis heeft liever koekjes uit fabriek dan zelfgebakken cake 08 april 2020

Om de dokters en verplegers te steunen, brengen mensen soms eten naar de ziekenhuizen. In het Oost-Vlaamse Oudenaarde vragen ze nu echter om geen bereide maaltijden meer aan het personeel te geven. "Met het oog op de voedselveiligheid aanvaarden we geen bereide maaltijden of dranken. Producten in fabrieksverpakking, met een langere houdbaarheidsatum, kunnen wel", laat het ziekenhuis weten. Deze week kreeg het personeel van de spoedafdeling nog kebab van een eethuisje uit Oudenaarde. Hoewel de acties goed bedoeld zijn, wil het ziekenhuis geen enkel risico nemen. Wie iets wil schenken, stuurt het best vooraf een mailtje naar corona@azoudenaarde.be. (DCRB)

