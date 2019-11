Exclusief voor abonnees Ziekenboeg nog wat voller? 08 november 2019

"We recupereren niemand. Integendeel. Misschien zijn er meer afwezigen." Anderlecht-trainer Frank Vercauteren zuchtte eens toen hij de lijst met de geblesseerden overliep. Dewaele (scheenbeen) is erg twijfelachtig voor Zulte Waregem. Pas vandaag valt een beslissing over zijn speelkansen. Mocht Dewaele niet fit geraken, dan is de kans groot dat Luckassen naar links verhuist en Sardella op rechts in het team komt. Zoals aangekondigd zijn ook Kompany en Sandler er nog niet bij. Niemand op Neerpede durft een datum op hun terugkeer plakken. "We hopen jongens te zien aansluiten na de interlandbreak", aldus Vercauteren. (PJC)