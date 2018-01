Ziekenboeg Buffalo's zit eivol 24 januari 2018

00u00 0

Yves Vanderhaeghe moet op Antwerp een hele rist spelers missen. Esiti (heup), Simon (enkel), Horemans (kruisband), Dussenne (hamstring), Mitrovic (enkel) en Machado (quadriceps) stonden al op non-actief, maar na de match tegen Lokeren komen daar de blessures van Christiansen (contractuur kuit) en Dejaegere (contusie kuit) bovenop. Dejaegere ondergaat vandaag nog een test. Net als Esiti behoort hij tot de selectie, maar de match halen zij wellicht niet. "Het wordt op de Bosuil een strijd", weet Yves Vanderhaeghe. "We hebben tegen Club Brugge gezien hoe viriel Antwerp voetbalt. We zullen daar klaar voor moeten zijn, want als je alle duels verliest, kan je nooit winnen. Maar we zullen een mengeling van de twee moeten brengen: tonen dat we ook stevig en sterk zijn, maar anderzijds ons eigen voetbal niet vergeten." (RN)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN