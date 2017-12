Zieke Van der Poel past voor Waaslandcross 00u00 0

Mathieu van der Poel laat de Waaslandcross in Sint-Niklaas vandaag voor wat hij is. De Europese kampioen is onvoldoende hersteld van zijn fikse verkoudheid, die hem vorige zondag op de Citadel in Namen een volle minuut deed verliezen op Wout van Aert. Van der Poel wil geen risico's nemen met het oog op het traditioneel drukke eindejaarsprogramma, waarbij in tien dagen liefst zes wedstrijden moeten worden afgewerkt. Vier van die zes zijn klassementscrossen.

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee