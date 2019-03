Zieke Stuyven past voor Kuurne 04 maart 2019

Geen Jasper Stuyven (26) zondag in Kuurne-Brussel-Kuurne. De winnaar van 2016 legde met gezwollen ogen uit waarom hij er niet bij was. "Helaas kan ik niet starten: ik ben ziek geworden na de Omloop", zei hij. "Dat verklaart ook waarom ik zaterdag niet op mijn normale niveau was."