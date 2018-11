Zieke Selin (13) krijgt haar droomduet 10 november 2018

Selin Sancak zag gisteren haar grootste droom in vervulling gaan: samen zingen met haar idool Stan Van Samang. Het dertienjarige meisje uit Gent vecht al acht jaar tegen een hersentumor, maar nu het gezwel weer gegroeid is, zien de dokters geen oplossing meer. "Stan Van Samang is haar held, ze zingt zijn liedjes altijd luidkeels mee", vertelde haar moeder vorige week in deze krant. Toen de zanger het artikel las, besloot hij prompt om zijn gitaar te pakken en zijn superfan te bezoeken. "Ze was enorm onder de indruk en keek vol verwondering toen Stan binnenkwam", zegt haar moeder. "Het bleef even stil, maar eens Stan 'Een Ster' inzette, kwam ze los en zong ze uit volle borst mee. In één woord: geweldig. De tranen stonden in mijn ogen. Stan is een man met het hart op de juiste plaats. Dit ontnemen ze ons niet meer." (DJG)

