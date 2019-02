Zieke Pieters dan toch in actie in Perth GOLF 15 februari 2019

Thomas Pieters, die dinsdag ziek van het vliegtuig stapte in Perth, is gisteren dan toch begonnen aan het World Super 6-toernooi (European Tour-Australian Tour/1 miljoen euro). Hij deed het, gezien de omstandigheden, niet eens slecht: hij sloot de eerste ronde af met twee onder par en staat daar voorlopig zestiende mee in de tussenstand. De Filipijn Miguel Tabuena en de Noor Kristoffer Reitan leiden met zeven onder par.