Zieke Najar twijfelachtig 09 mei 2018

00u00 0

Pech achtervolgt Andy Najar. Nu zijn hamstringblessure verleden tijd is, is er een ander kwaaltje opgedoken bij de Hondurees: hij was de voorbije dagen ziek. Het valt af te wachten of Najar kan aantreden in wat zijn honderdste wedstrijd in eerste klasse kan worden. Lukt dat niet, dan is Alexis Saelemaekers hoogstwaarschijnlijk zijn vervanger op de rechterflank. Mogelijk zit Kara Mbodj op de bank, al liet Hein Vanhaezebrouck verstaan dat het voor speelminuten wellicht nog te vroeg is. Ook Henry Onyekuru lijkt nog niet klaar om in actie te komen. (PJC/RN)