Zieke Monfils doet het minimum 31 mei 2018

Gaël Monfils (ATP 37) haalde het gisteren met 6-2, 6-4, 6-4 van Martin Klizan (ATP 117) maar deed daar, naar eigen zeggen, slechts een minieme inspanning voor. En dat had zo zijn redenen. "Ik heb alles gedaan om hem in de match te laten komen", grinnikte Monfils. "Ik heb mijn knie verzwikt en heb vannacht niet geslapen want ik heb al twee dagen koorts. Maar ik heb wel gezegd dat als ik een kans zou krijgen, ik ze zou grijpen. En dat heb ik gedaan." Wat kan hij dan beginnen tegen een toptienspeler als David Goffin? "Winnen", zei de Fransman met uitgestreken gezicht. (FDW)