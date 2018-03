Zieke Meunier clasht met coach Emery 02 maart 2018

Veel plezier heeft Thomas Meunier niet beleefd aan de bekerkwalificatie van afgelopen woensdag tegen aartsrivaal Marseille. De Ardenner werd in de 78ste minuut misselijk en naar eigen zeggen veel te laat vervangen door PSG-coach Unai Emery, die de Rode Duivel voor de wedstrijd ook nog eens weigerde aan de kant te laten. Meteen na de wedstrijd was dat de aanleiding voor een geanimeerde ruzie in de spelerstunnel waarbij Meunier zijn ontevredenheid stevig liet blijken. Of het voorval gevolgen zal hebben voor de rechtsachter, moet nog blijken. (TTV)