Zieke Mertens vandaag tegen Halep Tennis Madrid Open 08 mei 2018

Deze namiddag mag Elise Mertens (WTA 16) in Madrid haar supervorm eens testen tegen het nummer één van de wereld, Simona Halep. De 22-jarige Limburgse zit aan een reeks van dertien ongeslagen wedstrijden op gravel en won zondagavond in de Caja Magica met twee keer 6-4 van Alison Van Uytvanck. De overgang van het Marokkaanse Rabat, waar Mertens haar derde WTA-titel van het jaar wegplukte, naar de Spaanse hoofdstad zorgde wel voor wat overlast. Gisteren moest Mertens forfait geven voor haar eerste ronde in het dubbelspel met Demi Schuurs tegen Savchuk en Pavlyuchenkova. Maag- en darmklachten zorgden ervoor dat ze niet op de baan geraakte. Hopelijk zijn die vandaag grotendeels achter de rug zodat Mertens zich eens kan meten met Halep, de finaliste van Roland Garros 2017. Het wordt hun eerste ontmoeting. (FDW)

