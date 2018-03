Zieke Kristoff op rand van opgave Ex-winnaars Milaan-Sanremo hebben het lastig... 07 maart 2018

Het was geen fraai beeld. Hopeloos spartelen in de achtergrond, deed Europees kampioen Alexander Kristoff nog voor het aansnijden van de finale van de derde etappe. Om uiteindelijk definitief de rol te moeten lossen en eenzaam te finishen in Châtelguyon, op bijna achttien minuten van winnaar Jonathan Hivert. "'Alex' is sinds maandag ziek", verklaarde UAE Emirates-ploegleider Philippe Mauduit de malaise van de Noor. "Veel kansen op ritwinst restten hem niet meer (hooguit één, morgen in Sisteron, red.). Het enige doel is dus nog om deze 'Koers naar de Zon' uit te rijden. Dat wordt niet evident. Maar wel noodzakelijk in zijn opbouw richting Milaan-Sanremo en de Vlaamse klassiekers. Hopelijk haalt hij Nice." (JDK)

