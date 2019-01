Zieke Johan Verstreken stapt uit de politiek 29 januari 2019

Johan Verstreken (54) verlaat de politiek. De voormalige mediafiguur kwam in 2000 op voor CD&V en werd daarna schepen in zijn thuisstad Oostende. In 2004 werd hij Vlaams Parlementslid en sinds 2014 is hij deelstaatsenator. Hij kampt nu met gezondheidsproblemen en heeft beslist de jongere generatie een kans te geven. "Er staan in onze regio heel wat gepassioneerd talent klaar dat ik ten volle wil ondersteunen. Toen ik in 2000 de stap zette naar de politiek, zei ik in bijna alle interviews dat je op tijd en stond de fakkel moet doorgeven. Dit is het juiste moment. Mijn toekomst staat nog niet vast, maar ongetwijfeld kruist een nieuwe uitdaging mijn pad", laat Verstreken weten. (LBB)