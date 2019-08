Exclusief voor abonnees Zieke Japanner schenkt Goffin plaats in halve finale tegen Gasquet ATP cincinnati 17 augustus 2019

David Goffin (ATP 19) staat voor de vijfde keer in de halve finale van een Masters Series-tornooi. In Cincinnati kreeg de Luikenaar gisteravond de zege cadeau van kwalificatiespeler Yoshihito Nishioka (ATP 77). De kleine Japanner moest forfait geven omwille van een voedselvergiftiging. Met Richard Gasquet (ATP 56) krijgt onze landgenoot nu een uitgelezen kans om voor het eerst door te stoten naar de finale van een ATP 1.000-toernooi. Al is de 33-jarige Fransman natuurlijk geen hapklare brok. In Cincinnati deed Gasquet het bijzonder goed door onder meer Andy Murray (ATP 324) en gisteren Roberto Bautista Agut (ATP 11) te verslaan. In de onderlinge duels staat het 1-1, waarbij Goffin twee jaar geleden in Tokio won en Gasquet vorig jaar in Montpellier aan het langste eind trok. Door de evenaring van zijn prestatie van vorig jaar is de Luikenaar nu al virtueel de nummer 18 van de wereld. Bij winst kan hij nog doorstijgen richting plaats 15. In de andere tabelhelft speelden afgelopen nacht Novak Djokovic (ATP 1) tegen Lucas Pouille (ATP 31) en Daniil Medvedev (ATP 8) tegen Andrey Rublev (ATP 70) voor een plek in de halve finale. (FDW)

