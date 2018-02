Zieke Edmilson niet in selectie 09 februari 2018

Geen Junior Edmilson bij Standard. De flankaanvaller is al een paar dagen ziek en moest uiteindelijk afhaken voor het bekerduel tegen Club Brugge. Edmilson reisde woensdagavond wel af naar Brugge in de hoop dat het zou beteren, maar dat was niet het geval. Emond nam zijn plaats in op de rechterflank. (FDZ)