Zieke Coucke annuleert meeting over CEO François 14 november 2018

De Pro League zou vandaag vergaderen over de positie van CEO Pierre François. Football Leaks onthulde dat François wist dat Moeskroen in 2016 onder invloed stond van makelaar Pini Zahavi, maar daar niets tegen deed. Integendeel: hij raadde potentiële kopers van Moeskroen aan rechtstreeks gesprekken aan te knopen met Zahavi in plaats van met de feitelijke eigenaars. Dat stuit bij sommige clubs op onbegrip. Op uitdrukkelijke vraag van Club Brugge had Pro Leaguevoorzitter Marc Coucke vandaag een raad van bestuur over François ingepland. Alleen: er konden slechts een zestal leden. Toen Coucke gisteren ook nog eens uitviel met de griep, annuleerde hij de vergadering helemaal. Club Brugge dringt wel nog aan op een telefonisch onderhoud. (NVK/GLA/VDVJ)

HLN