Exclusief voor abonnees Zieke Coppejans en Flipkens eruit in laatste kwalificatieronde 24 augustus 2019

Nog steeds geen eerste hoofdtabel op de US Open voor Kimmer Coppejans (ATP 138). De 25-jarige Oostendenaar verloor gisteren zijn laatste kwalificatieduel met 3-6, 6-3, 3-6 van de Fransman Elliot Benchetrit (ATP 226). "Ik ben maandag opgestaan met een beetje keelpijn en hoofdpijn", zuchtte Coppejans. "De laatste dagen ging het van kwaad naar erger. Gisteren (donderdag) heb ik de hele dag in bed gelegen en vandaag heb ik met koorts gespeeld. In de laatste set voelde ik de energie dan ook uit mijn benen vloeien. Het was op, denk ik. Ik ben content over het feit dat ik nog twee matchen heb kunnen winnen, maar uiteindelijk is dit toch ontgoochelend."

