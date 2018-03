Ziek tijdens vakantie? Verlofdagen terug 03 maart 2018

00u00 0

Wie ziek wordt binnen een verlofperiode kan binnenkort, mits een attest, die vakantiedagen recupereren. Momenteel zijn werknemers die dagen kwijt, maar dat strookt niet met de Europese regels. Daarom werken vakbonden en werkgeversorganisaties op vraag van minister van Werk Kris Peeters (CD&V) aan een nieuwe regeling. Werkgeversorganisaties pleiten er wel voor dat in dit geval niet de werkgever een gewaarborgd inkomen moet voorzien, maar dat de overheid tussenkomt via een uitkering. Dan zou de zieke werknemer zijn ziekte moeten gaan bewijzen bij het ziekenfonds, een drempel die misbruiken zou voorkomen. Daar gaan de vakbonden niet mee akkoord, want het bedrag van een uitkering ligt lager dan een gewaarborgd inkomen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN