Ziek, maar toch in de aanval DE PLUS 09 juni 2018

00u00 0

Geen geluk voor Laurens De Plus. Hij heeft de bergetappes van de Dauphiné tot in de puntjes verkend. Maar woensdagavond, voor het grote werk in de Alpen moest beginnen en De Plus hoopte te schitteren, werd hij ziek. "Ik heb een hele nacht op de pot gezeten."

HLN

