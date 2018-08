Ziek kindje krijgt behandeling van € 9.000 per week toch terugbetaald 14 augustus 2018

De kleine Matthis uit Middelkerke, die volgende maand drie wordt, krijgt dan toch een peperduur medicijn dat nodig is om zijn leven te verlengen. De jongen werd geboren met het syndroom van Hunter. Zonder behandeling halen jongens met het syndroom amper hun twintigste verjaardag. Maar die therapie kost 9.000 euro per week. Afgelopen zaterdag kregen zijn ouders te horen dat de terugbetalingsaanvraag voor de medicatie werd geweigerd. De meter van Matthis' postte daarop een bericht op Facebook. "Dit klein, onschuldig jongetje vecht al drie jaar voor een menswaardig bestaan", schreef ze. "De kans op een gelukkig en lang leven werd vandaag door een simpele mededeling de grond in geboord. Maar Matthis blijft vechten, dus wij ook."

