Ziehier Gregs nieuwe fiets 24 februari 2018

Van Avermaet rijdt de Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne met een gloednieuwe BMC-fiets. Hij testte het pareltje de voorbije week al uitvoerig op training. Gisteren werd hij officieel voorgesteld op de laatste persconferentie voor het Vlaamse openingsweekend. "Het is een standaardmodel, deze keer zwart-goud gespoten", aldus Van Avermaet. Goud, refererend uiteraard aan zijn olympische titel in Rio 2016. "Het grote verschil met het vorige model is dat er nu meer ruimte is gecreëerd voor het monteren van 28 en 30 inch-tubes. Deze fiets is geschikt voor alle klassiekers." (JDK)

