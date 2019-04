Exclusief voor abonnees Zidane zet extra druk voor Hazard 06 april 2019

Real Madrid voert de forcing voor Eden Hazard (28). De Spaanse club hoopt de transfer zo snel mogelijk af te handelen, maar stuit voorlopig op Chelsea. Gepoker met weinig troefkaarten in handen. De club wil immers meer dan 100 miljoen euro vangen voor een speler die nog een jaar onder contract ligt. De Rode Duivel is de eerste prioriteit van Real Madrid. En dus zette zelfs zijn trainer, Zinédine Zidane, gisteren nog wat extra druk. Op zijn persconferentie ging hij gretig in op een vraag over Hazard. Er wordt nu openlijk over hem gepraat. "Ik ga mijn mening niet zeggen over wat er kan gebeuren, omdat het seizoen nog niet is afgelopen, maar Hazard is een speler die ik altijd heb geapprecieerd", zei Zizou. "Iedereen weet dat. Hij speelde in Frankrijk, dus heb ik hem vaak zien spelen. En ik ken Eden ook persoonlijk. Hij is een fantastische speler."

