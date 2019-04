Exclusief voor abonnees Zidane wil komend seizoen geen keepersdebat 03 april 2019

Zidane beloofde tijdens een persmoment dat er volgend seizoen geen keepersdebat zal zijn bij Real Madrid. "Alles gaat heel duidelijk worden." De doelmannenkwestie houdt Real nu al een heel seizoen in de ban. Trainer Julen Lopetegui wisselde eerst tussen Thibaut Courtois en Keylor Navas, zijn opvolger Santiago Solari koos vervolgens resoluut voor de Rode Duivel. Zidane stelde na zijn terugkeer eerst Navas op, met wie hij in het verleden erg succesvol was. Zaterdag zette hij zijn zoon en derde doelman Luca tussen de palen tegen rode lantaarn Huesca. Courtois sukkelde met een spierblessure aan de rechterdij en ontbreekt om die reden ook vanavond tegen Valencia. (VH)