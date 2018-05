Zidane supportert voor zijn geboortestad 16 mei 2018

Het Zuid-Franse bloed kruipt waar het niet gaan kan en dus sprak Real Madrid-coach Zinédine Zidane - geboren en getogen in Marseille - zich deze week nog uit in het voordeel van Les Phocéens. "Ze hebben een prachtig parcours afgelegd, maar in een finale draait alles om de details. Atlético en Marseille zijn twee instituten in het Europese voetbal, maar ik geloof dat Marseille een heel goede kans maakt", aldus Zizou, zelf afkomstig van de wijk La Castellane. "Of ik tips heb om Atlético te kloppen? Dat is niet mijn taak, maar ik ben er zeker van dat ze zelf een manier zullen vinden." (MGA)