Exclusief voor abonnees Zidane roept herstelde Hazard wéér niet op Intussen bij Real... 06 februari 2020

00u00 0

Zinédine Zidane heeft (een beetje vreemd) Eden Hazard dan tóch niet geselecteerd voor de bekerwedstrijd van vanavond tegen Real Sociedad. Hazard heeft nochtans gedurende een volle week elke groepstraining meegedaan. Spaanse collega-journalisten hebben ook geen weet van een terugval in het recuperatieproces van Hazard. Ook binnen de Belgische bond had men vandaag het wederoptreden verwacht van de Rode Duivel. Het moet zijn dat Zidane erg voorzichtig omspringt met Hazard. Logischerwijze mag aangenomen worden dat hij zondag (16u) wél minuten krijgt in de competitiewedstrijd tegen Osasuna. Maar stilaan is niets meer logisch in de huidige situatie rond Eden Hazard. Aanvankelijk zou zijn enkelblessure, opgelopen eind november, hem slechts twee weken aan de kant houden. Twee weken werd twee maanden en méér. Real is inmiddels 72 (!) dagen zonder Hazard. Wordt vervolgd. (SK)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis