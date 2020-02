Exclusief voor abonnees Zidane: "Ik weet niet wat dokters gaan beslissen over Hazard" 26 februari 2020

Zinédine Zidane gaf gisteren mee op zijn persconferentie dat nog niet is uitgemaakt of Eden Hazard dient geopereerd te worden aan zijn enkel: "Ik ben geen dokter. Ik kan daarover geen uitspraken doen. Ik weet niet wat er zal beslist worden. Het enige wat ik wil is: wanneer Eden straks terugkeert, dan moet dit zijn aan 100%. Eden was blij dat hij na drie maanden opnieuw kon voetballen. Je kunt je inbeelden hoe hij zich nu voelt..." (SK)