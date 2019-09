Exclusief voor abonnees Zidane: "Hij kan starten" 18 september 2019

00u00 0

Zinédine Zidane liet op zijn persconferentie uitschijnen dat Hazard, nog maar net hersteld van een spierblessure, aan de aftrap staat tegen PSG. "Eden is klaar om te starten. Hij maakte minuten afgelopen weekend en heeft toch al wat meer groepstrainingen in de benen. Ik geloof dat Eden in Madrid nog beter kan worden. Hij is iemand in het topvoetbal die op korte ruimtes nog oplossingen vindt." (SK)