Exclusief voor abonnees Zich gedragen als volwassen profs? Veel geluk, US Open ZVEREV BOUWT FEESTJE 'IN ZELF-ISOLATIE', TENNISEXPERT FILIP DEWULF IS ER NIET GERUST IN 30 juni 2020

"Ik verwacht dat de spelers zich zullen gedragen als volwassen professionals", zei US Open-directrice Stacey Allaster tien dagen geleden. Sascha Zverev (ATP 7) bewees afgelopen weekend nog maar eens dat zoiets te veel gevraagd lijkt. In New York willen ze een bubbel van 600 man creëren en bidden ze dat niemand daarbij buiten de pot gaat plassen. Succes daarmee.

