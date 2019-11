Exclusief voor abonnees Zhukov naar Krakau 28 november 2019

Georgi Zhukov heeft een nieuwe club. De 25-jarige middenvelder ruilt vanaf januari het Kazachse Kairat Almaty in voor het Poolse Wisla Krakau. Zhukov groeide op in Antwerpen en speelde voor Beerschot en Standard, maar hij is wel international van Kazachstan, het geboorteland van zijn ouders. Zhukov tekende voor één jaar bij traditieclub Krakau, die nu laatste staat in de Poolse hoogste klasse. Bij Almaty was hij einde contract. (KDC)