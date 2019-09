Exclusief voor abonnees Zeventigers glijden uit op pad Drie Belgen overleden in Italië 16 september 2019

Een koppel zeventigers uit Sint-Kwintens-Lennik verdwaalde in de bergen in Piemonte. Jef Rampelberg en zijn vrouw Monica (76) gleden volgens de lokale reddingsdienst uit op een moeilijk begaanbaar pad. Het hotelpersoneel sloeg vrijdag alarm toen het stel niet terugkeerde. Redders zochten uren naar de twee Belgen, maar konden hen pas de volgende ochtend lokaliseren met een helikopter. Jefs zus Francine (71) vertelt dat het koppel nog vaak bergwandelingen maakte: "Ze gingen vaak een weekje weg, naar Oostenrijk of Italië. Wandelen en fietsen, het ging nog heel vlot. Jef hielp zelfs regelmatig mee in de brasserie van zijn zoon. Ze zijn gestorven terwijl ze iets deden wat ze leuk vonden, maar voor ons blijft het een harde klap dat we hen nooit meer zullen terugzien."

