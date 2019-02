Zeventiger vergeet Picasso-vaas van 10.000 euro op trein 27 februari 2019

Een 76-jarige man vergat in een verstrooide bui zijn Picasso-vaas. Een kostbaar stuk, volgens de politie, én beschilderd door de enige echte Pablo Picasso. De Duitser was op 15 februari onderweg met de trein naar Düsseldorf en hield de beschilderde vaas uit keramiek bij in een grote tas van een supermarkt. Het verlies besefte de man pas toen hij tijdens het overstappen al op het perron stond. Onmiddellijk werd het spoorpersoneel verwittigd, maar het kunstwerk is spoorloos. Het werk heet 'Le Hibou' en is vernoemd naar de uil die Picasso erop schilderde. De vaas, die 26 centimeter groot is, dateert uit 1953 en is volgens de eigenaar minstens 10.000 euro waard.

