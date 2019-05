Zeventiger vecht voor leven na aanval buur: moegetergd na jaren ruzie over vieze voortuin Stephanie Romans

05u00 0 De Krant Een burenruzie heeft in Lichtaart een dodelijke afloop gekend. Na een jarenlange vete over een vieze voortuin en een weggetje sloegen de stoppen door bij de anders zo zachtaardige Roger Groenen. Hij viel zijn buur aan met tuingereedschap en stapte daarna uit het leven. Zijn slachtoffer is kritiek.

In het rood-grijze bakstenen huis in de Molenstraat 38 in Lichtaart woont de gepensioneerde wegenbouwer François Lathouwers (74). In zijn voortuin: een piekfijn gazon, ommuurd door een kaarsrechte, houten schutting. Een huis verder, bij nummer 40, moet je haast zoeken naar waar de woning van voormalig vuilnisman Roger Groenen (57) precies stáát. Zijn huis is hélemaal overwoekerd door klimplanten. In de voortuin groeit een hoge bamboe en in een hoek staat een oude bakfiets.

Stalking

Tussen de twee huizen loopt een servitudeweg. De twee alleenstaande buurmannen zijn samen eigenaar van het doorgangspad en hebben er al jaren ruzie over. "François klaagde over rommel en wildernis op de servitudeweg", zegt een buur die anoniem wil blijven. "Roger was nu eenmaal niet zo netjes. Er lag altijd van alles in zijn voortuin: stukken metaal, een bakfiets... Hij bewaarde dat 'om later nog te gebruiken'. Hij hield van groen en liet de tuin graag woekeren. Wij hadden daar absoluut geen last van, maar François zag dat niet graag", aldus een andere buur.

De lokale politie wist van de aanslepende ruzie tussen de twee - vorige week diende Roger zelfs nog een klacht in wegens stalking. "Hij vertelde dat François vaak in zijn tuin sloop en binnenkeek door het raam", zegt een medebewoner van de Molenstraat.

Hondje

De wijkagent kwam onlangs nog op bezoek in een poging om te bemiddelen. Toch liep een confrontatie tussen de buren woensdag uit de hand. "Ik stond achter in de weide mijn paarden te verzorgen toen ik het hondje van François hoorde blaffen", zegt buurtbewoner Jef Paulussen. "Toen ik opkeek, zag ik François op dat weggetje liggen. Ik dacht dat hij even was gaan zitten om uit te rusten. Ik riep: 'Slaap je?' Hij draaide zich om en ik merkte dat hij onder het bloed zat.

De man belde de hulpdiensten en rende naar de gewonde. Dan pas zag hij hoe erg François eraan toe was. "Een landhak (een klein tuingereedschap om grond om te spitten, red.) zat in zijn hoofd. De houten steel was in twee gebroken. Ik heb geprobeerd hem los te maken, maar dat lukte niet."

Pony neerschieten

Om de dader te vatten, wilde de politie een grote klopjacht organiseren. Dat plan kon echter meteen afgeblazen worden, want in het huis ernaast vonden agenten het lichaam van Roger. "Er zijn aanwijzingen dat de man zichzelf van het leven heeft beroofd, nadat hij zijn buurman had aangevallen", zegt het Antwerps parket. Het onderzoek zal daar duidelijkheid over moeten scheppen.

François vocht gisteravond nog altijd voor zijn leven in het ziekenhuis. "Zijn toestand is zeer ernstig." Roger was niet de enige met wie de zeventiger ruzie had, zeggen buren. "Hij verjoeg iedereen die op de servitudeweg kwam. Dan begon hij te schelden. 'Godverdoeme. Maakt dat ge weg zijt.' Vroeger was het weggetje langs zijn huis onderdeel van een ruiterpad. Als kinderen met een pony voorbijkwamen, dreigde hij om hun pony 'af te schieten'. Daarom is dat ruiterpad verlegd. Het is spijtig. Voor de buitenwereld is Roger nu de slechterik. Maar met hem heeft nooit iemand problemen gehad. Er moet iets gebeurd zijn dat voor hem de druppel was na jaren van ruzie."

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.