Zeventiger dreigt met pepperspray en rijdt getuige omver na ongeval 21 september 2019

Een banaal ongeval is in Genk uitgedraaid op zware verkeersagressie. Een 71-jarige man uit Zonhoven veroorzaakte donderdag een kop-staartaanrijding. Na het ongeval ontstond een discussie, waarop de man pepperspray bovenhaalde en dreigde ermee te spuiten. Daarop vluchtte hij weg. Een getuige die hem probeerde tegen te houden, werd aangereden door de man. De politie kon de zeventiger snel identificeren en vond hem thuis. Hij werd meegenomen op beschuldiging van opzettelijke slagen en verwondingen en het dragen van een verboden wapen, maar mocht na verhoor beschikken. Hij zal zich nog voor de politierechtbank moeten verantwoorden en is alvast zijn rijbewijs 15 dagen kwijt. (MMM)

