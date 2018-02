Zeventiger die poetsvrouwen aanrandde krijgt celstraf met uitstel 02 februari 2018

Een 75-jarige Italiaan uit Beringen is veroordeeld tot een celstraf van zes maanden met uitstel omwille van aanranding van de eerbaarheid. De Italiaan sloeg toe in Beringen op 31 augustus 2017 en 19 oktober 2017. Telkens betastte hij de intieme delen van twee poetsvrouwen. Bovendien opende hij ook een keer zijn rits in het bijzijn van een dame en bood hij de andere vrouw zelfs 500 euro voor "extra diensten". Hij verdedigde zich door te stellen dat één van de vrouwen een diep decolleté droeg en dat hij hier gemakkelijk in kon kijken. Verder minimaliseerde de man de feiten. "Als hij iets wil, dan pakt hij dat gewoon. Dat is zijn denkwijze", klonk het bij de procureur, die niet uitsluit dat de zeventiger nog meer slachtoffers maakte. De man wordt ook voor een termijn van vijf jaar ontzet uit de rechten. De burgerlijke belangen worden aangehouden. (BVDH)

