Exclusief voor abonnees Zevende keer, goede keer 27 augustus 2019

00u00 0

Alison Van Uytvanck (WTA 68) heeft er zeven deelnames op moeten wachten, maar gisteren slaagde ze er toch in om een wedstrijd te winnen op de hoofdtabel van de US Open. Tegen de talentvolle Viktoria Kuzmova (WTA 55) speelde de 25-jarige Brabantse een volwassen en sterke wedstrijd. Met 6-4, 6-4 ging ze over de 21-jarige Slovaakse naar een tweede ronde tegen reekshoofd Qiang Wang (WTA 18) of de Amerikaanse Caroline Dolehide (WTA 114). "Het was niet makkelijk tennissen met een venijnige wind", aldus Van Uytvanck. "Maar ik bewoog goed en bleef sterk in de rally. Ik wist dat ik haar telkens één bal meer moest geven. Dat was de tactiek, met een korte slice en veel variatie. Ik stond er op de belangrijke momenten. Ik ben dan ook blij met het niveau en de overwinning." De kop is er eindelijk af in New York. "Tijdens de wedstrijd was ik daar niet mee bezig. Ik had genoeg vertrouwen in mijzelf. Maar ik ben toch blij ik hier nu toch ooit een match gewonnen heb." Met de ban gebroken kan ze zorgeloos uitkijken naar de tweede ronde. "Gewoon proberen verder te gaan op dit elan, goed bewegen en alles geven", gaf ze alvast haar motto mee. (FDW)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis