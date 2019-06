Exclusief voor abonnees Zevende IS-kind blijft ziek achter 15 juni 2019

Gisteravond zijn zes kinderen van Syriëstrijders aangekomen op de militaire luchthaven van Melsbroek. Een zevende kind is in een Koerdisch kamp achtergebleven. Het gaat om Ibrahim (1,5), het zoontje van een Vlaamse moslimbekeerling en een Senegalese moeder die gesneuveld is. Of de vader nog leeft, is niet duidelijk. In het kamp is er niemand die zich over de peuter ontfermt, terwijl zijn gezondheid pijlsnel achteruitgaat. Familie van de vader probeert het kind naar ons land te halen, maar de Belgische autoriteiten erkennen zijn afstamming vooralsnog niet. (GVV)