Zevende hemel 28 september 2019

Van een zielsgelukkige persoon wordt soms gezegd dat die in de 'zevende hemel' vertoeft. En dat hebben we volgens het Genootschap Onze Taal te danken aan de oud-Joodse mystieke kabbala-leer: "Daarin is sprake van zeven hemelen", klinkt het. "De zeven hemelen worden voorgesteld als een soort 'verdiepingen' in het uitspansel. Daarbij geldt: hoe hoger, hoe heerlijker. De zevende hemel is de verblijfplaats van God en de hoogste engelen." In de Bijbel is slechts sprake van drie hemelen. (StV)