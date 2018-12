Zeven tamme everzwijnen afgemaakt, Natuurhulpcentrum spreekt schande 11 december 2018

Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft gisterochtend zeven tamme everzwijnen in beslag genomen bij het Natuurhulpcentrum in het Limburgse Opglabbeek en heeft de dieren ter plaatse afgemaakt. "We zijn in shock. Er was al een opvangplaats voorzien in het West-Vlaamse Oostvleteren", klinkt het bij het centrum. De zwijnen werden een maand geleden gevangen in Lommel. "Sindsdien zaten ze hier onder toezicht van dierenartsen. Ze vertoonden geen enkel teken van ziekte." Bij Natuur en Bos is men zich van geen kwaad bewust. "Het is veel te riskant om dergelijke dieren naar de andere kant van het land te transporteren. Met de varkenspest konden we dat risico niet nemen." (MMM)