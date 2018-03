Zeven Rode Duivels naar halve finale FA Cup 19 maart 2018

Geen enkele grote sneuvelde. Na Tottenham (0-3-winst bij Swansea) en Man United plaatste ook Chelsea zich voor de halve finales van de FA Cup. Voor het tweede seizoen op rij. De uittredende kampioen had wel verlengingen nodig tegen Leicester. Invaller Pedro scoorde de beslissende tweede. Courtois ontbrak door een blessure, maar had sowieso niet gespeeld. Hazard speelde een redelijk anonieme wedstrijd, maar werd dit keer niet vroegtijdig vervangen. Hij reist met 120 minuten in de benen naar de Rode Duivels. Spurs won zaterdagmiddag vlot. Vertonghen speelde 90 minuten - comfortabele match. Alderweireld zat na een lichte hamstringblessure opnieuw in de kern, maar kwam niet van de bank. Dembélé kreeg rust. Hij zat in de kern, maar viel niet in. Sowieso staan er eind mei twee Belgen op Wembley. United ontvangt in de halve finales Tottenham. Chelsea heeft een makkelijkere affiche: Southampton. Vorig seizoen verloren The Blues in de finale tegen Arsenal. (KTH)

