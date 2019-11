Exclusief voor abonnees Zeven jaar voor serieverkrachter 23 november 2019

De Maasmechelse serieverkrachter Fouad K. (38) is veroordeeld tot een celstraf van zeven jaar. De man is schuldig aan het verdoven, verkrachten en/of beroven van minstens vijftien vrouwen tussen 2012 en 2016. Hij wordt voor tien jaar ter beschikking gesteld van de strafuitvoeringsrechtbank, verliest tien jaar zijn burgerrechten en moet ruim 30.000 euro aan de slachtoffers betalen. De dertiger sprak maandenlang systematisch af via de datingsite Twoo onder een vals profiel. Hij gaf zich uit als Raf of Rafaëllo en creëerde een totaal verzonnen identiteit. Dat leidde tot een ontmoeting op een geïsoleerde plaats, waar hij zijn seksuele driften wou bevredigen. Ook wilde hij de vrouwen bestelen. Fouad gebruikte soms de verkrachtingsdrug rohypnol die hij toediende via een drankje. Het geld dat Fouad binnenhaalde, vergokte hij of vloeide naar zijn kind. Ongeveer 5.000 euro werd verbeurdverklaard. Verder moet de man aan zes burgerlijke partijen ruim 30.000 euro aan schadevergoedingen betalen. (BVDH)

