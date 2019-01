Zeven jaar cel voor grootste diamantroof 29 januari 2019

00u00 0

De rechtbank van Haarlem heeft een hoofdverdachte van de opzienbarende diamantroof op de Amsterdamse luchthaven Schiphol in 2005 tot zeven jaar cel veroordeeld. Errol H.V. geldt niet alleen als de organisator van de roof, hij was ook de bestuurder van de geldtransportwagen die is gebruikt. Vanaf het begin was duidelijk dat de dieven hulp van binnenuit kregen. Luchthavenmedewerker Ramazan N. observeerde wekenlang op Schiphol voor de bende en vliegt daarvoor vijf jaar achter de tralies. Marlon D , die bij H.V. in de wagen zat, kreeg zes jaar. Erik P., die enkele weken eerder aan een mislukte poging tot de roof had deelgenomen, moet 3,5 jaar naar de cel. De zevende verdachte en waarschijnlijk het brein achter de miljoenenkraak overleed onlangs.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN