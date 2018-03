Zeven Hells Angels aangehouden 09 maart 2018

00u00 0

De onderzoeksrechter in Tongeren heeft zeven van de twaalf Hells Angels aangehouden die dinsdagavond werden opgepakt bij enkele grootschalige politie-invallen. Drie personen zijn na verhoor door de federale gerechtelijke politie in vrijheid gesteld, twee anderen werden vrijgelaten onder voorwaarden. De speurders vielen onder meer binnen in de clubhuizen van de motorbende in Genk en Rekem (Lanaken). Daarbij werden ruim vijftig wapens in beslag genomen, waaronder geweren, bijlen, dolken, werpsterren en zelfs een raketlanceerder. De politie trof ook drie kilo speed, 10.000 euro cash, kogelwerende vesten, politielogo's en SS-attributen aan.