Zeven goals, met de handrem op

13 maart 2019

Zonder Belgen lukt het ook wel. Manchester City-Schalke 04: 7-0. De Engelse kampioen hoefde niet eens zijn beste voetbal of vijfde versnelling boven te halen. Met de handrem op zette het de kwetsbare Duitsers opzij. De veer bij Schalke brak na de strafschoptreffer van Sergio Agüero tien minuten voor rust. Twee goals volgden nog voor de pauze - een tweede voor Agüero en een van Sané. De VAR nam zijn tijd om alles goed te keuren. De ergernissen van Guardiola in het eerste halfuur waren voor niets geweest. In de tweede helft scoorde City er nog eens vier. Complete afstraffing voor Schalke. Sterling, Bernardo Silva, en invaller Phil Foden legde de eindstand vast. Achter de naam van ex-Schalkespeler Leroy Sané stonden een doelpunt en drie assists. In Gelsenkirchen zorgde hij ook al voor de ommekeer. Een 7-0-zege is geen record in de tweede ronde van de Champions League. Bayern deed het hen twee keer voor: tegen Basel in 2012, tegen Shakhtar in 2015. Eén keer onder Guardiola. (KTH)

