Exclusief voor abonnees Zeven (ex-)piloten onderzocht, zeven keer dezelfde hersenschade 08 april 2019

00u00 0

Voor het eerst is een wetenschapper in ons land een onderzoek gestart naar de gevolgen van giftige dampen in vliegtuigen. Neuropsycholoog Daniel Dumalin testte al zeven (voormalige) piloten en stewardessen die gezondheidsklachten ondervinden. "Bij allemaal stel ik dezelfde vorm van hersenschade vast." De expert ziet opvallende gelijkenissen met schade die in verband gebracht kan worden met blootstelling aan giftige organofosfaten, één van de toxische stoffen die volgens eerder onderzoek vrijkomen uit vliegtuigmotoren en vervolgens in de cabine belanden. Dumalin benadrukt dat het om voorlopige resultaten gaat. "Maar als deze bevestigd worden in de hele groep - ik hoop in totaal vijftig mensen te kunnen onderzoeken - is dat wel zorgwekkend." (JBG)

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen