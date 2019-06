Exclusief voor abonnees Zeven doden in één nacht 04 juni 2019

21 uur AVERBODE

Een 27-jarige motorrijder uit Scherpenheuvel-Zichem werd zondagavond rond 21 uur dood aangetroffen in een gracht. De man was twee uur daarvoor vertrokken van een feestje. Hij verloor de controle over het stuur, werd weggeslingerd en belandde naast de weg. Hij droeg geen helm.

